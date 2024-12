Oasport.it - Mathieu van der Poel indomabile: “Ho rotto la sella e ho sentito freddo, difficile fare la differenza”

van derha vinto di forza l’Azencross, tappa dell’Exact Cross andata in scena nel fango di Loenhout (Belgio). Il fuoriclasse olandese ha infilato la quarta vittoria consecutiva nel ciclocross nell’arco di quattro giorni, dimostrando ancora una volta tutto il suo strapotere: ha attaccato già nel corso del primo giro, ha subito il rientro del belga Laurens Sweeck e poi ha piazzato la rasoiata risolutrice nella quarta tornata, tramortendo l’intera concorrenza.L’alfiere della Alpecin Deceuninck ha analizzato la propria prestazione a caldo: “La gara è stata. Non è stato facilela, questo è un percorso dove èandare più veloce degli altri, perché puoi commettere errori in qualsiasi momento. Inoltre, ho avuto le mani fredde per la prima volta quest’anno.