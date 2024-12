Secoloditalia.it - Manovra, il governo chiede la fiducia: domani il via libera con diretta tv dalle 11 sulla Rai

Ilha posto la questione dial Senato, come ha annunciato Luca Ciriani, ministro dei Rapporti con il Parlamento, in aula a palazzo Madama. Poco prima della richiesta dellada parte del ministro Ciriani, il Senato ha approvato le tabelle del bilancio. Le dichiarazioni di voto sono previste a partire daalle 11 contvRai e il voto finale sarà entro l’ora di pranzo., Giorgetti: “Abbiamo fatto il possibile con i soldi che abbiamo”“Siamo miopi ma non presbiti. Abbiamo deciso di mettere tutte le risorse disponibili a favore di tutti quei lavoratori dipendenti di reddito medio basso che la sinistra e il sindacato dovrebbero sostenere. Abbiamo favorito coloro che guadagnano meno di 40mila euro lordi all’anno. Abbiamo sbagliato? Io penso che abbiamo fatto una cosa sacrosanta”, ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nelle repliche agli interventi in aula del Senato durante la discussione generalelegge di Bilancio.