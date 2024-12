Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 0-0, Eurolega basket in DIRETTA: si comincia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPolonara a rimbalzo sull’errore in equilibrio precario di Zizic, sono due liberi per lui con il primo quarto arrivato sostanzialmente a metà.7-3 E ARRIVA L’ALLEY-OOP! In contropiede Cordinier la alza per la bimane di Polonara!Polveri (molto) bagnate da ambo le parti, dopo 3’30” ancora 5-3 il punteggio.5-3 Palleggio arresto e tiro firmato Cordinier dalla media.Dopo un primo minuto da una tripla a testa, il secondo passa senza canestri.3-3 Risposta immediata di Maledon, oltre il 40% dall’arco in stagione.3-0 Arriva subito la tripla di Cordinier!E si parte! Primo possesso.20:30 Squadre sul parquet, siamo pronti a vedere l’inizio!20:29 QUINTETTI –– Pajola Cordinier Clyburn Polonara Zizic– Lee Maledon Ajinca Sako Roberson20:28 Terminata la presentazione, sulle note di L’Amour Toujours di Gigi D’Agostino siamo vicini alla palla a due!20:25 In corso la presentazione delle due squadre.