Ilrestodelcarlino.it - L’eterno Peter Pan con musiche di Bennato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Va in scena mercoledì 8 gennaio alle ore 20 per la rassegna di Musical al Teatro Comunale di ModenaPan, uno dei titoli più amati e longevi del panorama teatrale italiano. Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e la colonna sonora d’eccellenza firmata da Edoardo, il titolo è un successo lungo diciotto anni: dal 2006 quando debuttò per la prima volta ha registrato più di mille repliche ed è stato insignito di riconoscimenti quali il premio Gassman e tre Biglietti d’Oro Agis. Cuore pulsante dello spettacolo è la colonna sonora: un viaggio nel mondo fantastico diPan attraverso alcune tra le più famose canzoni di Edoardoa partire da quelle tratte dal concept album Sono solo canzonette, come il Rock di Capitan Uncino e la celeberrima L’isola che non c’è, ma anche da altri grandi successi come Viva la mamma, tutti nuovamente arrangiati dallo stesso cantautore per il musical.