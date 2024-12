Lanazione.it - L’Atletica Taino in festa. In 120 alla serata benefica

Leggi su Lanazione.it

GUALDO TADINO –degli auguri per, la società podistica guidata dal presidente Mario Procacci. All’appuntamento hanno partecipato 120 persone, tra atleti, accompagnatori, autorità e ospiti. Il presidente "Fidal Umbria", Fabio Pant, che ha definito "meraviglioso e all’avanguardia" il nuovo impianto di atletica indoor costruito in via Lucantoni ed omologato a livello federale, ha parlato delle prospettive di utilizzo dal mese di gennaio, e detto che sono in agenda una gara giovanile a metà febbraio e gare con assoluti di livello nazionale e con i migliori interpreti umbri. Ha ringraziato l’amministrazione e gli uffici comunali per la disponibilità ed elogiato il club, "una società in salute, con numeri importanti e sempre in crescita: rappresenta una grande motivazione e uno stimolo a fare sempre meglio".