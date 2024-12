Sport.quotidiano.net - La Robur ha ceduto il portiere Tirelli. Il promettente 2006 passa al Livorno

Un altro bianconero ai saluti: dopo Zichella, tornato alla Fulgens Foligno, da dove era arrivato la scorsa estate e Soumahoro,to in prestito al Torrita, anche Domiziano(nella foto) si è svestito della maglia bianconera. L’estremo difensore, d’ora in poi, indosserà i colori del. Considerato uno dei migliori prospetti della categoria (la scorsa stagione, tra le fila dell’Atletico Uri, ha conquistato la convocazione dalla Rappresentativa di Serie D e, alla fine, il titolo di miglior giovane della quarta serie) laaveva puntato subito sul giovane, classe, prendendolo in prestito dal Catania. Solo che la sfortuna ci ha messo lo zampino e la sua avventura sulle lastre è durata giusto due giornate: nella sfida del Franchi contro il Montevarchi, a seguito di un’uscita avventurosa quanto ingenua,si è fratturato il gomito e si è dovuto sottoporre a intervento chirurgico.