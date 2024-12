Liberoquotidiano.it - G7, presidenza 2025 al Canada: Trudeau in crisi 'affondato' da Trump

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ottawa, 26 dic. (Adnkronos) - Ilsi appresta a raccogliere dall'Italia il testimone delladi turno del G7 nel mezzo di unapolitica che non ha precedenti nella storia recente del Paese nordamericano, da tempo un esempio di stabilità, e che vede pesantemente vacillare il governo di Justin, il più longevo tra i leader delle sette potenze economiche a livello mondiale. Il momento per il premier canadese è talmente critico che i sette capi di governo attesi al summit in programma a Kananaskis, nello Stato di Alberta, dal 15 al 17 giugno, potrebbero trovare un nuovo collega ad accoglierli.Secondo la Cnn, infatti, il 53enne- al governo da nove anni - potrebbe dimettersi all'inizio del, aprendo le porte alla nomina di un nuovo premier liberale o a elezioni anticipate che, con molte probabilità, metterebbero fine alla leadership del suo Partito Liberale, che i sondaggi indicano indietro di 20 punti rispetto ai conservatori.