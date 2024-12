Amica.it - Ecco i segreti per creare una combo labbra perfetta

Siamo ossessionate dalle. Che sia la forma, la dimensione, o come truccarle, i dati parlano chiaro. E anche la pagina dei #perte di TikTok. Se proviamo a cercare l’hashtago lip, rischiamo di entrare in un loop di contenuti che potrebbe risucchiarci per giorni interi. Le donne si sentono incomplete senza il rossettoSecondo i dati di Allied Market Research, il mercato globale dei rossetti aveva un valore di 9,5 miliardi nel 2023 ed è destinato a una crescita costante del 5,1% dal 2024 al 2033, anno in cui il suo valore sarà di 15,6 miliardi. Secondo il report, “I cambiamenti nello stile di vita, come l’aumento dell’adozione di prodotti di make up, tra cui il rossetto, come necessità quotidiana tra le donne nei Paesi in via di sviluppo, favoriscono la domanda di rossetti.