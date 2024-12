Spazionapoli.it - Conte chiude il 2024 con una decisione a sorpresa: il messaggio è chiaro

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Napoli Calcio, l’ultima sorprendentedi Antonioperre ilcon una mossa che farà discutereArrivano importanti notizie sul Napoli in vista del prossimo incontro del campionato di calcio di Serie A. E anche l’ultimo di questo, per metà da dimenticare e per l’altra metà quasi da incorniciare. La formazione azzurra prepara la sfida al Venezia, ma ci sarà una.Al Maradona domenica 29 dicembre andrà in scena l’ultima partita dell’anno solare. Il club lagunare deve reagire alla penultima posizione che occupa in classifica. Arriva da tre risultati utili di fila, specialmente quella partita contro la Juventus, quasi vinta se non fosse per il rigore realizzato da Vlahovic proprio allo scadere.Il Napoli non deve sottovalutare questo incontro per restare attaccato alla scia Atalanta e mandare unanche all’Inter, inseguitrice pericolosa alle spalle.