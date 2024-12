Scuolalink.it - Concorso Docenti PNRR2: la riserva dei posti, quando diventa obbligatorio l’iscrizione al Collocamento

Con i bandi DDG n. 3059/2024 e DDG n. 3060/2024, iloffre opportunità per insegnare nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Tuttavia, uno degli aspetti cruciali per i candidati è la corretta compilazione della domanda, in particolare per coloro che intendono beneficiare delladi. Ecco una guida completa per chiarireè necessariaale come dichiararla correttamente.: chi può beneficiare delladeiLadeiè concessa ai candidati che possiedono titoli specifici, come previsto dalle normative vigenti. I principali titoli diincludono: A: Superstite di vittime del dovere o familiari degli invalidi/decaduti per azioni terroristiche. B: Invalido civile di guerra.