Quotidiano.net - Cina, il jet misterioso ‘J-36’ in volo. Il caccia di sesta generazione “da fantascienza” di Pechino

Roma, 27 dicembre 2024 - Resta avvolto nel mistero il super jet Stealth cinese diavvistato durante alcuni test nei cieli Chengdu, Sichuan, in. Il ministero della Difesa ditace, ma dal numero di serie, che inizia con 36 (36011), alcuni esperti ritengono che, viste le consuetudini dell'aeronautica militare dell'Esercito popolare di liberazione, potrebbe essere denominato J-36, ma è per ora un ipotesi. Copertura Stealth a spettro completo L'ipotetico J-36 è il gioiello della Chengdu Aircraft Industry Group, assolutamente invisibile ai radar con un azione stealth a spettro completo su tutte le bande, capace di trasportare missili ipersonici, dotato di radar di ultima, dovrebbe assicurare velocità e durata superiori aiJ-20, già capaci di far concorrenza ai F-22 e F-35 statunitensi.