Cultweb.it - Charles Darwin e il viaggio sul Beagle che cambiò la storia (e la scienza): quale fu l’intinerario?

Nel 1831, un giovanericevette un invito che avrebbe cambiato la sua vita e il corso della: unirsi all’HMScome naturalista per unintorno al mondo. All’età di 22 anni,aveva già abbandonato gli studi di medicina a Edimburgo e una possibile carriera come pastore anglicano a Cambridge. Sebbene fosse un osservatore promettente, non era ancora il celebre scienziato che conosciamo oggi. Durante il, che durò cinque anni,esplorò le coste del Sud America, le isole Galápagos e altre regioni remote, raccogliendo migliaia di campioni e annotando osservazioni che avrebbero plasmato il suo pensiero per decenni.L’HMS, capitanata da Robert FitzRoy, aveva il compito di mappare coste e porti per scopi commerciali britannici. Tuttavia, per, la vera missione era scientifica.