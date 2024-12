Scuolalink.it - Carta del Docente 2025: bonus esteso anche ai precari con importo ridotto, ma di quanto? E chi lo stabilisce?

Ladel, uno strumento fondamentale per l’aggiornamento professionale degli insegnanti, sarà estesa ai docentia partire dal. Tuttavia, l’del, tradizionalmente fissato a 500 euro, sarà rimodulato per tenere conto dell’incremento del numero di beneficiari. Ecco i dettagli di questa novità prevista nella Legge di bilancio. A chi spetterà ladelnel? Nel, ildi 500 euro sarà destinato non solo ai docenti di ruolo, maa una specifica categoria di insegnanti. Tuttavia, ci saranno delle limitazioni: Esclusi i supplenti brevi o saltuari: i docenti che sostituiscono colleghi in malattia, congedo, aspettativa o maternità non avranno accesso alladelse il loro incarico copre l’intero anno scolastico.