Carburanti al rialzo a Natale, qual è la media prezzo servito e self a fine 2024

Generalmente parlando, tutti spendono di più durante il periodo di. Si tende a lasciarsi andare, tra tavola e regali, ma occorre anche evidenziare un aumento dei prezzi dei. Un motivo di spesa extra decisamente meno gradito rispetto ai due citati.Carburante in aumento alNon soltanto festeggiamenti, purtroppo. Aè stato registrato un incremento dei costi del carburante, soprattutto per mezzi a benzina e diesel. Alla base di tutto ciò c’è il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati alla data del 24 dicembre.Ciò ha avuto svariati effetti, come un movimento alproprio nel giorno di. Stando a quanto elaborato da Quotidiano Energia, sulla base dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit (aggiornamento alle ore 8 del 25 dicembre), ilmedio della benzina alservice si attesta a 1,759 euro/litro.