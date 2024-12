Ilnapolista.it - Canonico, il medico del Napoli: «Bove si è salvato perché era su un campo di calcio. È pieno di fake news»

A Radio Crc è stato intervistato Raffaele, responsabile dello staffdel, il dottor: «Sui giocatori nuovi c’è un continuo interscambio con lo staff atletico, bisogna sapersi adattare»«I professionisti non staccano mai durante le vacanze, solo il giorno di Natale. Ci si è allenati il giorno prima ed il giorno dopo: i ragazzi continuano a seguire le indicazioni».Leche si riscontrano più spesso:«Nell’epoca dei social tutti vanno a ricercare notizie e fonti spesso non attendibili, per noi è problematicoanche con pazienti esterni ci arrivano notizie o presunte diagnosi. A volte leggo che servirebbe fare digiuno, in realtà non è così, meglio bere molto e fare dieta mediterranea con frutta e verdura. Poi per quanto riguarda infortuni e patologie degli atleti, siamo attorniati da».