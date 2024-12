Inter-news.it - Bisseck: «Vogliamo vincere tutto! Rinnovo segno di fiducia dell’Inter»

Yannha ripercorso la sua esperienza all’Inter e parlato dell’ultimocon il club nerazzurro. Il giocatore ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della Serie A.E PASSATO – Yannha parlato così del suo: «Firmare un nuovo contratto è sempre emozionante, sopratin un grande club come l’Inter. Per me rappresenta undie rispetto, perché non credo che molte persone si aspettassero queste prestazioni da parte mia. Sono felice di averlo fatto, posso ancora fare meglio, ci sono cose da migliorare ma siamo nella direzione giusta. Il tuo inizio all’Inter? Me l’aspettavo che giocassi poco, venivo dalla Danimarca che non è considerata la lega più competitiva. In Europa sei un po’ indietro. Sapevo che avendo minuti potevo ottenere ladell’allenatore, poi ho capito anche le sue richieste.