Ilfattoquotidiano.it - Usa temono i missili del Pakistan: “Minaccia emergente”. E Islamabad si avvicina a Russia e Cina

I rapporti trae Stati Uniti, in passato alleati nella lotta al terrorismo, sono ai minimi storici e le parole di John Finer, vice Consigliere per la Sicurezza Nazionale dell’amministrazione Biden, confermano una nuova rottura tra le parti. Finer, le cui parole sono riportate dalla Reuters, ha spiegato all’istituto Carnegie Endowment for International Peace che lo sviluppo di un programmastico a lungo raggio da parte dirende il“una” e che sé questa tendenza continuerà “ilavrà la capacità di colpire molto al di fuori dei confini dell’Asia Meridionale, Stati Uniti inclusi”. Due importanti funzionari dell’Amministrazione Biden hanno chiarito alla Reuters che le preoccupazioni statunitensi per il programmastico disono presenti da tempo e sono legate alla grandezza dei vettori che sono in fase di sviluppo.