Ultraleggero si schianta vicino al casello dell’A31 Il pilota estratto vivo dalle lamiere | è gravissimo

Vicenza, 26 dicembre 2024 - Sia terra con una motore, un appassionato di volo è rimasto gravemente ferito nel Vicentino. Intrappolato tra le, l’uomo è statoe subito portato in elisoccorso all’ospedale di Vicenza, dove è ricoverato in rianimazione. È successo nella tarda mattinata di oggi a Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza. L’uomo si era appena sollevato in volo quando qualcosa è andato storto. Subito dopo il decollo, ilsi era accorto che qualcosa che non andava al motore e ha tentato un atterraggio di emergenza. Il velivolo è atterrato in un prato,a un fossato, ma la forza d’urto della caduta ha contorto le, intrappolando ilferito. L’incidente è avvenutoaldi uscita dell'autostrada A31 Valdastico, dove al momento c'era una lunga coda di auto e mezzi dirette verso l'Altopiano di Asiago.