Ilfattoquotidiano.it - Udine, donna muore per intossicazione da monossido di carbonio: gravissimi la figlia e il marito. Ipotesi guasto al riscaldamento

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unadi 66 anni è morta perdadi. Ricoverati in gravissime condizioni il(73 anni) e la(28 anni). A causare il dramma – a Forni di Sopra in provincia– sarebbe stata una fuga di gas innescata da unnell’impianto di, secondo i primi accertamenti.L’allarme – Alle 4.30 del mattino è giunta la segnalazione d’aiuto, grazie al compagno della ragazza. La giovane 28enne – preoccupata dal vomito continuo e dai sintomi dello svenimento – aveva inviato diversi messaggi al fidanzato nel cuore della notte. Quest’ultimo ha chiamato la centrale operativa Sores Fvg dal Numero unico per le emergenze della Toscana.I soccorsi – Gli infermieri sono riusciti a contattare la giovane invitandola a uscire dall’abitazione. Sono stati invece i vicini a portare all’esterno i suoi genitori, che non rispondevano alle telefonate.