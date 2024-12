Sport.quotidiano.net - Tra Brescia e Modena un pareggio dalle emozioni infinite

Si chiude con un combattuto 3-3 il matchmilletra. La squadra di Pierpaolo Bisoli (che per squalifica ha seguito la sfida con la sua ex squadra dalla tribuna) ha tenuto testa ai gialloblù che si sono dimostrati in buona condizione e, nel corso dei 90’, ha alternato cose positive ad altre sulle quali le Rondinelle dovranno ancora lavorare. In questo senso lo spirito e la capacità di non arrendersi mai rappresentano senza dubbio una nota che può indurre alla fiducia in casa biancazzurra, ma una difesa troppo facilmente perforabile e il rapporto sempre più difficile con il gol degli attaccanti rappresentano, d’altra parte, punti sui quali le Rondinelle devono lavorare e crescere in vista del girone di ritorno che si aprirà già domenica con il sempre atteso derby con la Cremonese.