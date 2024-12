Serie B | il Sassuolo cade a Pisa ko Cesena e Juve Stabia

Leggi su Sportface.it

Nell’anticipo delle 12.30 ile perde l’imbattibilità dopo quattro mesi. I neroverdi di Fabio Grosso cedono il passo per 3-1 all’Arena Garibaldi. Mvp Tramoni con una doppietta messa a segno tra il 24? e il 61?. Il terzo gol dei nerazzurri porta la firma di Toure. Inutile ai fini del risultato il gol di Pierini (70?). Il Mantova ferma lo Spezia sull’1-1 in trasferta. Al Picco vanno avanti i biancorossi con Debenedetti al 18?. I ragazzi di Possanzini restano in dieci uomini e non riescono nell’impresa per pochi secondi. Al 93? Falcinelli salva i liguri dalla sconfitta casalinga. Nella sfida di alta classifica la Cremonese passa in casa delper 1-0. Decide Vandeputte al 60? che permette alla squadra di Stroppa di mettere la freccia sue Catanzaro e salire al quarto posto in classifica con nove punti di ritardo dallo Spezia terzo.