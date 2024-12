Ilnapolista.it - Salah sotto attacco dei musulmani per le foto con la famiglia sotto l’albero di Natale: “cancella questa foto”

Leggi su Ilnapolista.it

Mohamed, attaccante del Liverpool, è stato nuovamente criticato dai religiosiper via di unapubblicata su Instagram che lo ritrae con tutta la suadi. La stella del Liverpool, musulmana, ha intitolato lacon “#Buon”. Il Daily Maillinea che si tratta ormai di una tradizione per la.Leggi anche: Liverpool tennistico, vince 6-3 contro il Tottenham. Proteste dei tifosi degli Spurs contro la società (Bbc) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mohamed(@mo)Purtroppo itradizionalmente non festeggiano ile su Instagram l’egiziano è stato criticato duramente. «Mi hai deluso, fratello». «Eliminalo subito», ha scritto un altro. Un terzo ha scritto: «A questo punto sono solo deluso da te, fratello».