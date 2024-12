Liberoquotidiano.it - "Record di donazioni". Sapete chi c'è tra i benefattori di Trump? Una lezione alla sinistra

Donalda un passo dal superare idi fundraising. Il tycoon, dopo la vittoria alle elezioni americane, ha ricevutoa non finire. Secondo il Guardian e il Wall Street Journal l'ammontare di contributi si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di dollari, ben oltre ildi 107 milioni raccolti nel 2017. Grandi aziende come Amazon, Uber, Meta, Ford e Toyota hanno donato un milione di dollari a testa e alcuni dei donatori. In cambio dei contributi avranno una cena esclusiva e a lume di candela con il nuovo presidente e la first lady Melania. Lenon sono soggette agli stessi limiti delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali. Tra i contributori ci sono gestori di edge found, il Ceo di OpenAi e molti dirigenti senior delle industrie e della finanza statunitensi.