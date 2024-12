Ilrestodelcarlino.it - Morto Gabriele Magagnini: Recanati in lutto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 26 dicembre 2024 – Oggi alle ore 15 nella chiesa di Sant’Agostino asi svolgeranno i funerali diMagagniall’età di 69 anni. Professionista nel settore amministrativo della sanità provinciale, la sua lunga battaglia contro una malattia lo ha purtroppo indebolito, portandolo oggi al decesso presso l’ospedale di Civitanova.è stato un pilastro dell’informazione recanatese, noto per la sua dedizione al giornalismo e alla cultura locale. Oltre alla sua lunga collaborazione con il Corriere Adriatico, ha fondato la rivista Raccontare, un periodico che raccontava la vita cittadina e che, in alcune occasioni, suscitava grande interesse tra i lettori, tanto da sfiorare momenti di concitazione per l’alta richiesta di copie. Inoltre, ha ideato il concorso letterario nazionale Raccontar Scrivendo, rivolto agli studenti italiani e ispirato a un pensiero leopardiano.