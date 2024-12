Pianetamilan.it - Milan, Nosotti: “Theo troppo importante. Jimenez scommessa. Fonseca deve …”

Marco, bordocampista e giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sky Sport 24' su Verona-, dalla situazione relativa aHernandez fino all'impiego di Alexda parte di Paulo. Ecco, dunque, le sue parole in merito. SuHernandez: "Va recuperato, in questo momento c'è un grande problema che è lui, la sua situazione va risolta. Un giocatore della sua portata all'interno di questo gruppo va tenuto dentro, anche dal punto di vista calcistico è un elemento, per un discorso di coesione". Su Paulo: "Chi al posto di Leao? Nel finale abbiamo visto entraree mettere alto, giocatore che non abbiamo mai visto e di colpo ha avuto tanta responsabilità. Potrebbe essere unaHernandez fuori diventa un problema: è la prossima sfida chevincere subito, riportare dentro in maniera costruttiva il giocatore.