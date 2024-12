Cityrumors.it - Malagiustizia, Briatore chiede maxi-risarcimento a meloni: cosa è successo

Leggi su Cityrumors.it

L’imprenditore ha avuto ragione su una questione di qualche anno fa e ora, dopo che ha avuto ragione, vuole che qualcuno lo risarciscaUna storia ormai vecchia e sepolta. Non per Flavioche adesso, una volta che ha avuto ragione e soprattutto che è stato assolto e dichiarato innocente ed estraneo da ogni situazione vuole essere risarcito con una cifra monstre.(Ansa Foto) Cityrumors.itLa somma è molto alta e si tratta di quasi 13 milioni di euro (12,6) per la vendita del suo yacht Force Blue decisa dalla Corte d’Appello di Genova ed effettuata materialmente da un commercialista genovese in qualità di amministratore giudiziario.A quasi 15 anni dal sequestro, dopo aver ottenuto una definitiva assoluzione, lo scrive la Repubblica, l’imprenditore ha citato per danni davanti al tribunale di Torino i giudici e il commercialista.