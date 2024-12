Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Bormio 2024 in DIRETTA: Casse ancora velocissimo, stupisce Innerhofer, fuori Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA12.09: Questa la classifica dopo le prime 27 discese:1 Cyprien Sarrazin (FRA) 1:54.482 Mattia(ITA) +1.073 Alexis Monney (SUI) +1.174 Ryan Cochran-Siegle (USA) +1.285 Christof(ITA) +1.416 Matthieu Bailet (FRA) +1.607 Nils Alphand (FRA) +1.918 James Crawford (CAN) +1.939 Stefan Rogentin (SUI) +2.2710 Otmar Striedinger (AUT) +2.3211 Cameron Alexander (CAN) +2.3412 Blaise Giezendanner (FRA) +2.4913 Stefan Babinsky (AUT) +2.5814 Nils Allegre (FRA) +2.6315 Elian Lehto (FIN) +2.7016 Miha Hrobat (SLO) +2.8517 Vincent Kriechmayr (AUT) +2.9218 Maxence Muzaton (FRA) +3.1119 Marco Odermatt (SUI) +3.1520 Adrien Theaux (FRA) +3.2621 Sam Morse (USA) +3.7322 Bryce Bennett (USA) +5.0123 Franjo Von Allmen (SUI) +5.