Lortica.it - La compassione: la forza che potrebbe cambiare il mondo

Leggi su Lortica.it

Ogni giorno siamo testimoni di una realtà che sembra perdere gradualmente la capacità di comprendere il dolore e il bisogno altrui. Viviamo in un’epoca che, pur avendo a disposizione tutti gli strumenti tecnologici per comunicare, paradossalmente sembra aver perso il contatto con la dimensione più umana della vita. Eppure, c’è una parola semplice, chefare la differenza:. Se ciascuno di noi potesse davvero interiorizzarla, non solo a livello intellettuale, ma praticarla nel quotidiano, chissà cosaaccadere.Lanon è solo un atto di empatia, ma una risposta attiva al dolore e alla sofferenza degli altri. Significa sentirsi chiamati a essere presenti, ad ascoltare, a prendersi cura. Non è qualcosa che si fa a parole, ma nei gesti. Quante volte, purtroppo, ci ritroviamo davanti a persone che, pur avendo il privilegio di stare vicino a chi soffre, non sembrano in grado di provare questa comprensione profonda? Persone che, a causa di un’egocentrica impermeabilità o di un narcisismo senza limiti, ignorano le necessità degli altri, nonostante siano sotto i propri occhi.