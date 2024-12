Laprimapagina.it - Istat: In Italia preoccupante diffusione di cattivi stili di vita, con alcol, fumo e obesità in aumento

L’indagine“Aspetti dellaquotidiana” del 2023 rivela una situazioneriguardo aglidiin, con una prevalenza di comportamenti nocivi per la salute tra la popolazione.IlCirca il 18,7% deglini sopra gli 11 anni fuma, una lieve diminuzione rispetto al 19% del 2022. Tuttavia, ilè più comune tra gli uomini (22,3%) rispetto alle donne (15,2%). Sebbene la differenza si stia riducendo nel tempo, la fascia di età più colpita è quella dei 25-34 anni, con un tasso di fumatori del 26,9%.Il Consumo diSono oltre 8 milioni glini che consumano regolarmentein quantità eccessiva. Tra gli uomini, il 21,2% supera i limiti raccomandati, mentre tra le donne la percentuale è del 9,2%. Tra i giovani, in particolare tra gli adolescenti, si riscontrano comportamenti preoccupanti: il 15,7% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni ha bevutonell’ultimo anno, e il 2,8% si dedica al binge drinking, un consumo eccessivo in breve tempo.