Giubileo green, Roma accoglie 30 milioni di visitatori puntando sulla sostenibilità

Ildel 2025, un appuntamento di grande rilevanza spirituale e sociale, prende ufficialmente il via oggi, giorno di Natale, e si concluderà il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Questa tradizione millenaria, che si celebra ogni 25 anni, trasformerà nuovamente piazza San Pietro e le strade diin un crocevia di pellegrini eprovenienti da tutto il mondo.Oltre al suo significato religioso, ilrappresenta un’occasione unica per riflettere su temi universali quali il perdono, la fratellanza e la spiritualità. Tuttavia, negli ultimi decenni, questa celebrazione si è arricchita di nuovi significati, diventando anche un momento per promuovere la consapevolezza ambientale e la tutela della biodiversità.Unapronta adre il mondoL’organizzazione di un evento di tale portata richiede preparativi imponenti.