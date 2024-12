Lortica.it - E se tutto fosse diverso da come appare?

Una notte d’inverno a York, nel cuore dello Yorkshire in Inghilterra, Sir William Smith si pose questa domanda mentre si coricava. Presto, agitato dal pensiero, si alzò e iniziò a progettare un dispositivo singolare: un misuratore del tempo che funzionasse al contrario. Questo orologio, con le lancette che giravano in senso antiorario, avrebbe avuto la lancetta più lunga a indicare le ore e quella più corta i minuti, ilbasato su un meccanismo magnetico ricavato da una bussola del XVIII secolo appartenuta a un suo antenato della marina mercantile.Dopo una notte di lavoro, Sir William si ritrovò catapultato indietro nel tempo, al periodo della Guerra delle Due Rose. Immerso in quei giorni, rifletté sul concetto di tempo: ai poli il tempo sembra fermarsi o scorrere a una velocità diversa.