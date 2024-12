Tpi.it - Dallamericaruso – Il concerto perduto: tutto quello che c’è da sapere

Leggi su Tpi.it

– Il: anticipazioni (trama), cast (ospiti) e streaming del docufilmQuesta sera, giovedì 26 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda– Il, film documentario del 2023 diretto da Walter Veltroni. La pellicola è prodotta da Sony Music e Nexo Digital. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Anticipazioni (trama)Il docufilm è strutturato in due parti. La prima parte, attraverso le testimonianze di amici e colleghi, racconta la nascita di Caruso, brano composto da Lucio Dalla a Sorrento e pubblicato il 10 ottobre 1986. Ad accompagnare il racconto foto e filmati inediti del viaggio di Dalla a New York e l’interpretazione del brano da parte del pianista Danilo Rea. La seconda parte è ilintegrale tenuto al Village Gate di New York il 23 marzo 1986 da Lucio Dalla, affiancato dalla sua band storica, gli Stadio.