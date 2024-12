Thesocialpost.it - Aereo caduto in Kazakistan, arriva la conferma: abbattuto da un missile russo

Emergono dettagli inquietanti sull’incidenteche ha coinvolto un Embraer 190 della Azerbaijan Airlines, precipitato nei pressi della città di Aktau. Fonti governative azere, supportate da testimonianze e analisi iniziali,no che l’potrebbe essere stato colpito accidentalmente da unterra-ariadurante un’operazione militare nei cieli sopra Grozny, in Cecenia.La dinamica dell’incidenteL’, partito da Baku e diretto a Grozny, trasportava 67 persone, incluse cinque membri dell’equipaggio. Dopo diverse difficoltà in volo, il velivolo è precipitato intentando un atterraggio di emergenza. L’impatto ha spezzato la fusoliera in due tronconi: 29 persone sono sopravvissute, molte delle quali riportano gravi ferite.Secondo la ricostruzione riportata da Euronews eta da fonti ufficiali azere, l’Embraer 190 sarebbe stato colpito da schegge di unlanciato contro droni sopra Grozny.