Menga sta provando a blindare Pucciarelli Paganini e Di Paola

Per una ristrutturazione di qualità le basi a sostegno dell’edificio devono essere eccellenti e la Vis lo sa bene. Dopo i rinnovi di Stellone fino al 2030 e di Tonucci fino al 2026 in queste ultime ore Menga sta provando a prolungare anche i contratti di Pucciarelli, Paganini e Di Paola. Scadenze diverse ma stessa voglia di trattenerli a Pesaro ancora a lungo. Nell’ ultima stagione in mediana hanno composto un trio delle meraviglie e per Stellone sono alla base di ogni gloriosa speranza. Il suo fedele compagno di avventure, Luca Paganini, dopo aver condiviso con lui la cavalcata che ha portato il Frosinone dalla C alla massima serie è pronto a stringersi al suo condottiero ancora per qualche anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Menga sta provando a blindare. Pucciarelli, Paganini e Di Paola

