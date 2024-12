Zonawrestling.net - WWE: Lexis King nuovo Heritage Cup Champion, finale controverso a NXT

è uscito dall’episodio del 24 dicembre di NXT comeCup, ma non senza un clamoroso colpo di scena che ha lasciato i fan a bocca aperta. In undrammatico, il cornerman di, William Regal, è intervenuto a seguito del rifiuto didi utilizzare il tirapugni durante il match contro Charlie Dempsey.Con l’incontro fermo sullo 0-0 all’inizio del quarto round, la situazione ha preso una piega inaspettata quando Regal ha colpitoin apparente frustrazione. Il tirapugni è finito nelle mani di Dempsey, e l’arbitro ha squalificato l’ex Campione. Secondo le regole di NXT, che prevedono che laCup passi di mano anche in caso di squalifica,è stato dichiaratocampione.La WWE ha condiviso il momento scioccante sui social media, scrivendo: “E?!?!? William Regal ha appena colpitodopo che si è rifiutato di usare il tirapugni, e Charlie Dempsey si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato!” And New?!?!? @RealRegal just hit @WWE after he refused the Brass Knuckles, and Charlie Dempsey found himself in the wrong place at the wrong time! #WWENXT pic.