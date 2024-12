Panorama.it - The Electric State: il nuovo film dei Fratelli Russo arriva il 14 marzo 2025 su Netflix

Leggi su Panorama.it

Il 14debutterà suThe, ildiretto dai, celebri per il successo di Avengers: Endgame. Basato sulla graphic novel di Simon Stålenhag, ilpromette un mix esplosivo di azione, avventura e mistero in un’America alternativa degli anni ’90, dove tecnologia e umanità si intrecciano in modo inquietante.Millie Bobby Brown interpreta Michelle, un’adolescente orfana che vive in un mondo in cui robot animati e mascotte, un tempo parte integrante della società, sono stati banditi dopo una rivolta fallita. La sua vita cambia quando incontra Cosmo, un robot enigmatico legato a suo fratello minore Christopher, che lei credeva morto.Determinata a ritrovarlo, Michelle intraprende un viaggio nel sud-ovest americano accompagnata da Cosmo. A unirsi a loro c’è Keats, un contrabbandiere interpretato da Chris Pratt, e il suo compagno robotico Herman, doppiato nella versione originale da Anthony Mackie.