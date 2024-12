Panorama.it - Squid Game 2. Tutte le collaborazioni che celebrano il ritorno nell'arena

A poche ore dal debutto della seconda stagione disu Netflix, sono sempre più numerosi i brand che hanno deciso di celebrare ildella serie cult cone capsule collection esclusive.Offrendo ai fan un modo unico e coinvolgente di confrontarsi con i temi iconici e l’estetica dello show, questeabbracciano una varietà di mondi, dalla moda al food. Tra gli altri, PUMA ha scelto di dare vita alle famigerate uniformi diricreando la T7 tracksuit, che sarà indossata dai concorrentia seconda stagione. Ispirata a scene, personaggi e momenti dello show, la collaborazione comprende anche versioni in edizione limitata delle sneaker Suede e Easy Rider, ricche di easter egg nascosti e ispirate alla serie più seguita di Netflix.Anche Duolingo, l’applicazione più popolare al mondo per l’apprendimento delle lingue, ha deciso di collaborare con la piattaforma streaming attraverso la campagna «Learn Korean of Else» e aggiungendo 40 frasi specifiche dial suo corso di coreano, che ha visto una crescita del 40% dopo la messa in onda della prima stagione.