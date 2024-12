Natalità si amplia la forbice tra le valli e la città | Serve coraggio per abitare nei territori montani

Leggi su Bergamonews.it

Dai paesi “senza bambini” alladi Bergamo, oasi felice in controtendenza rispetto al resto della provincia. La popolazione bergamasca invecchia sempre di più e le nuove nascite proseguono in quello che sembra ormai essere un calo inesorabile.I dati relativi al 2023 diffusi dall’Istat la scorsa primavera parlano di 7.346 nuovi nati nella Bergamasca, un numero in calo dell’1,7% rispetto al 2022. Una fotografia che racchiude il capoluogo, che con le sue 792 nascite ha registrato anche lo scorso anno una piccola crescita, ma anche il dramma di cinque Comuni dell’Alta Val Brembana dove – secondo la quindicesima edizione dell’Atlante dell’Infanzia a rischio di Save the Children – non esistono più bambini sotto ai tre anni. Una lista che si è accorciata a fine novembre quando a Mezzoldo è nata Anita, la prima bimba a tornare adil piccolo borgo dal 2019.