Mistermovie.it - Mister Movie | Samuele Bersani: “Sono guarito”, il ritorno dopo lo stop alla musica

Leggi su Mistermovie.it

, noto cantautore italiano, ha condiviso una splendida notizia con i suoi fan attraverso i social: è finalmente. L’annuncio arrivaun periodo difficile, durante il quale aveva dovuto sospendere il suo tour teatrale per motivi di salute.annuncia la guarigione: “Finalmente posso dire che sto bene”class="wp-block-heading">Il messaggio ai fan: gratitudine e forzaclass="wp-block-heading">In un post pubblicato su Instagram,ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto:“Negli ultimi mesi, non è trascorso un giorno senza che qualcuno di voi mi fosse accanto con un pensiero, un incoraggiamento, un abbraccio o un gesto di vicinanza. Questa presenza costante mi ha dato la forza di affrontare tutto senza lasciarmi sopraffare dpaura che avrei provato se fossi stato solo.