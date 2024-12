Mistermovie.it - Mister Movie | Polar Express 2 Data di Uscita, il Sequel Annunciato? Ecco Tutti i Dettagli

Sono passati vent’anni da quando Theha incantato il pubblico con la sua animazione innovativa e la voce di Tom Hanks. Nonostante la critica divisa, con un punteggio del 56% su Rotten Tomatoes, il film rimane un classico natalizio amato da molti. Tuttavia, dopo l’del primo capitolo, non ci sono stati sviluppi significativi riguardo a un possibile. fino ad ora.Il Progetto di2: Cosa Ha Dichiarato Gary Goetzmanclass="wp-block-heading">Nel 2024, il produttore Gary Goetzman ha finalmente parlato di2. In una chiacchierata con Brandon Davis di Comicbook, Goetzman ha rivelato che Warner Bros. sta effettivamente lavorando per realizzare il, seppur con molta cautela. Nonostante non ci sianodefinitivi, il produttore ha dichiarato che il progetto è in fase di sviluppo e si sta cercando di risolvere le varie questioni legate alla proprietà artistica e ai diritti.