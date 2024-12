Tvplay.it - Il prezzo è fissato, la Juventus vuole 40 milioni di euro

Il rinnovo non arriva e lafissa il. Servono almeno 40per la cessione Con i tre punti ottenuti contro il Monza, laha interrotto la striscia negativa di quattro pareggi consecutivi che l’ha allontanata dalle posizioni di vertice della classifica.Il, la40di– Tvplay.it (Foto LaPresse)Domenica prossima, allo Stadium, i bianconeri sfidano la Fiorentina in una partita di grande importanza per la zona Champions che, in questa stagione, si preannuncia più affollata del solito. Con Atalanta, Napoli e Inter in lotta per i primi tre posti,, Lazio, Fiorentina e Milan si contendono al momento l’ultima posizione utile per la qualificazione alla massima competizionepea, in attesa di un possibile allargamento anche alla quinta come accaduto già nella scorsa annata.