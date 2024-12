Anteprima24.it - Ieri in Campania: sequestrate 3 tonnellate di botti nel casertano. Tamponano i Carabinieri e provocano incidente

Si è presentato come colonnello dei carabinil truffatore che aveva messo nel mirino un'anziana di Grottaminarda, in provincia di Avellino. "Suo figlio -aveva detto al telefono alla 74enne- è in caserma dopo aver provocato un gravestradale. Per evitare l'arresto, dovrà pagare una cauzione". Il centro storico di Benevento, simbolo di aggregazione, nella giornata della Vigilia di Natale. Centinaia di giovani hanno invaso le strade del capoluogo sannita per brindare a ritmo di musica pronti a festeggiare l'arrivo del Natale 2024. Controlli a tappetto da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, attenzione puntata in particolare sulla commercializzazione illecita di fuochi d'artificio.