Lopinionista.it - I panorami irreali di Juri Perin, tra geometricità e morbidezza per mettere in evidenza le contrapposizioni del vivere contemporaneo

Molto spesso tutto ciò che circonda l’essere umano può essere visto e interpretato sulla base della singolarità del soggetto osservante o dal punto di vista da cui si parte per analizzare la realtà circostante; per alcuni autori però l’approfondimento diviene un mezzo necessario per andare a esplorare ogni cosa secondo un approccio differente, più concettuale proprio perché si sofferma su ciò che non emerge e che ha bisogno di una meditazione più ampia per riuscire a essere compreso.In questo caso il linguaggio artistico non può non adeguarsi a un relativismo osservativo che è necessario per esprimere le sensazioni ricevute a livello inconscio che poi evolvono in riflessioni che si concretizzano a livello visivo attraverso una cifra stilistica in bilico tra i vari estremi della realtà, sottolineando quanto tutto resti a galleggiare nel mezzo.