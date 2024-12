Iodonna.it - Fusione tra “kid” e “adult”, il termine descrive i giovani adulti e gli adulti bambini dentro. Ma, sotto le Feste, tra Scarabeo, Risiko e Dixit, della categoria facciamo parte un po' tutti

Negli ultimi anni, i giochi da tavolo e di carte hanno vissuto un incredibile ritorno nelle case italiane. Grandi classici come Monopoly, Subbuteo, ma anche i pupazzetti delle Sylvanian Families, hanno (ri)conquistato una generazione di appassionati, registrando nell’ultimo anno una crescita del 2,5%, raggiungendo un valore di 4,5 miliardi di euro. Ma accanto agli evergreen per nostalgici, da, ci sono anche nuovi protagonisti, comee Secret Hitler. Ecco allora una panoramica di quel che ci farà divertire anche in questi giorni di festa. Syrakous, i giochi da tavolo ispirati alla mitologia greca creati da due mamme siracusane X Leggi anche › Giochi di società durante, perché fan bene aI giochi da tavolo e di carte classici più amati, da Scarabo aSecondo uno studio esclusivo condotto da Solitaire.