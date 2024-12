Lettera43.it - Cinema, i cinque migliori film del 2024

Non si è ripetuto il successo al botteghino deidi qualità dell’anno 2023, quali per esempio Oppenheimer o C’è ancora domani. I grandi incassi riguardano ancora queiper divertirsi e basta, animazione o super eroi.Le tre regole d’oro per undi successoIlitaliano saluta il caso de Il ragazzo dai pantaloni rosa, assestato intorno ai 10 milioni di euro, che merita attenzione, ma dubito faccia giurisprudenza. Una studiata campagna promozionale, calibrata e capillare, ha proiettato Parthenope, di Sorrentino, intorno ai 9 milioni di euro e, quel che più conta, avrebbe avvicinato anche un pubblico giovane a unsia commerciale, sia di qualità. Povere creature, di Yorgos Lanthimos, altrocommerciale di qualità, ha totalizzato esattamente lo stesso incasso, da far pensare che esista una fetta di pubblico, di tutte le età, capace di rispondere presente a un’offerta determinata.