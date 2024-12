Calciomercato.it - Chiesa di nuovo out, si ‘accende’ il ritorno in Serie A: idea a sorpresa

L’esperienza al Liverpool dell’ex esterno offensivo della Juventus si sta rivelando un flop: la suggestione che lo ‘riporta’ nel campionato italianoDodici milioni di euro più tre di bonus a fronte di 123 minuti complessivi: tra questi, diciotto in Premier League e una manciata in Champions League. Se non è cronistoria di un addio anticipato, diversi paletti potrebbero suggerire importanti colpi di scena a stretto giro di posta. Ci stiamo riferendo ovviamente a Federico, la cui esperienza al Liverpool si sta rivelando un vero e proprio Everest da scalare.diout, siilinA:(LaPresse) – Calciomercato.itBenché tutto fosse pronto per una sua convocazione nel corso della sfida contro il Tottenham, il nome dinon figura neanche nella lista dei paninari diramata dal Liverpool.