Laspunta.it - Cena di Natale UCID Latina. Pedrizzi celebra i nuovi soci.

Nella suggestiva cornice del ristorante “Il Ritrovo” di Borgo Carso, si è svolta la tradizionale Conviviale Natalizia dell’di, quest’anno intitolata “Verso il Centenario”. Un titolo che racchiude non solo lo spirito festoso dell’incontro, ma anche il forte entusiasmo con cui l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti () ha accolto l’approvazione della Legge 130/24.L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, a testimonianza della rilevanza dell’incontro: il Questore di, dottor Vinci, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri, Colonnello Angelillo, e della Guardia di Finanza, Colonnello Marchetti, oltre alla delegata del sindaco Celentano, Simona Mule’, e al Senatore Nicola Calandrini.Prima della, idell’si sono riuniti in un’assemblea molto partecipata, durante la quale sono stati condivisi i risultati raggiunti nel 2024 sotto la nuova presidenza e gettate le basi per le attività future, con un occhio particolare all’Anno del Giubileo.