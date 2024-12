Aggredisce i genitori e i 2 fratelli29enne in stato di fermo

Anteprima24.it - Aggredisce i genitori e i 2 fratelli,29enne in stato di fermo

Tempo di lettura: < 1 minutoLitigio familiare nella serata di ieri alle 23:00, in via Isernia a Benevento, un uomo di 29 anni, al culmine di una lite, avrebbe aggredito ie due fratelli. Il padre ètrasportato in ambulanza al San Pio in codice giallo per accertamenti in quanto lamentava dolori da trauma, mentre il presunto aggressore èmedicato sul posto dai sanitari di un’altra ambulanza accorsa sul posto: i sanitari gli hanno curato le escoriazioni all’altezza di un occhio. Il 29enne èpreso in consegna dagli uomini di una Volante della Questura di Benevento giunta sul posto: èinfatti condotto in Questura indi. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.L'articoloe i 2 fratelli,29enne indiproviene da Anteprima24.