Video virali Milan 2024 | Liberali serpentina e gol pazzesco con l’Italia U17

Nelle ultime settimane si è sentito parlare parecchio di Mattia, classe 2007 del, lanciato titolare da Paulo Fonseca con la prima squadra nella partita casalinga con il Genoa, quella dei 125 anni e con la maglia storica, come fosse un segno del destino.è talento puro. Un giocatore con una qualità sopraffina e un tocco del pallone di rara purezza. Ha visione di gioco, oltre che qualità, ma anche dinamismo. Un giocatore completo, che può sbocciare a brevissimo, scrivendo pagine di storia importantissime. A parte l'esordio con il Genoa, con la prima squadra non l'abbiamo ancora mai visto. Però ha avuto comunque modo di mettere in mostra il proprio talento. Non tanto in rossonero, visto che purtroppo non ha trovato continuità neanche inFuturo e in Primavera, ma in Nazionale Under 17, dove ha confezionato una gemma delle sue.