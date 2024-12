Ilrestodelcarlino.it - Sole e neve fresca, tutti in pista: "Sciatori arrivati dall’Umbria"

Dopo un po’ di instabilità meteo nei giorni scorsi, il tempo si è assestato in Appennino nel modo migliore per gli appassionati degli sport inverali. Dopo 5 anni infatti si potrà sciare su abbondantenaturale per Natale, cone temperature fredde ma nella media stagionale (ieri minima di meno 10 sulla vetta del Cimone, sullo zero a valle). Previsioni tali anche nei prossimi giorni di Festa. Sulle piste del comprensorio del Cimone sono segnalati livelli da 60 a 80 cm, congli impianti in funzione a Passo del Lupo e Lago della Ninfa (Sestola), Cimoncino (Fanano) e Polle (Riolunato). ‘Siamo molto soddisfatti di quest’inizio di stagione -dice Luciano Magnani presidente del consorzio Cimone- ed oltre aprovenienti da Emilia e Toscana segnalo anche arrivi’. In funzione anche l’innevamento programmato.